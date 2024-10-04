ВС России взяли под оперативный контроль все дороги к Курахово в ДНР

Российские войска взяли под оперативный контроль все дороги к Курахово в ДНР. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин. Газета.Ru

«Потеря Украиной важного логистического узла [Угледара] или связующего звена <...>, теперь под контролем, под оперативным контролем, под визуальным контролем наших подразделений все дороги, которые в том числе идут и в сторону Курахово», - сказал Пушилин. ТАСС

В четверг Министерство обороны России официально объявило об освобождении Угледара от ВСУ. Деловая газета «Взгляд»