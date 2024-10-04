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В российском регионе сработала система ПВО

В Курской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

В российском регионе сработала система ПВО
© globallookpress.com

Как уточнили в ведомстве, около 16:00 по московскому времени дежурные военнослужащие пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удар по российской территории при помощи беспилотника самолетного типа. Информация о районе уничтожения дрона и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее Украина попыталась атаковать Курскую область ракетами. Как рассказал губернатор региона Алексей Смирнов, средства ПВО сбили два украинских снаряда.

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