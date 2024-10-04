Истребитель Су-34 при помощи авиабомб с управляемым модулем планирования и коррекции уничтожил в приграничном районе Курской области личный состав и опорный пункт ВСУ. RT на русском

«Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. По докладам разведки, личный состав и опорный пункт ВСУ были уничтожены», - сообщили там. ТАСС

Ранее сообщалось, что армия России применила трехтонную бомбу ФАБ-3000 в Курской области. Бомбу, которую называли одним из мощнейших вооружений специальной военной операции, применили вечером 2 октября около села Кремяное Кореневского района. Снаряд также был оборудован УМПК. Lenta.ru