Су-34 авиабомбами уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье

Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) опорный пункт и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. <...> Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и опорного пункта ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", - говорится в сообщении.