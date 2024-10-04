Марочко раскрыл текущие цели ВСУ в районе Угледара

Украинские войска пытаются замедлить продвижение российских сил в районе Угледара в ДНР. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«Сейчас украинское командование пытается всячески замедлить наши войска у Угледара», — передает слова Марочко ТАСС.

Он добавил, что для этого ВСУ стараются использовать логистические узлы в Курахово. После освобождения Угледара, этот фланг подвергается интенсивным обстрелам, что ставит перед украинским командованием серьезные задачи по защите складов и организации ротаций.

Угледар перешел под контроль российских войск, в связи с чем украинское командование приняло решение о выводе своих войск для сохранения личного состава и техники. ВСУ официально подтвердили это отступление. Генерал украинской армии Александр Сырский распорядился об усилении обороны на восточном фронте, передает Pravda.Ru. Потеря Угледара может увеличить давление на украинского лидера Владимира Зеленского со стороны западных политиков.