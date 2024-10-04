В МО Польши пожаловались, что лишь 300 человек записались в «украинский легион»

Около 300 человек записались в «украинский легион» для того, чтобы принять участие в боевых действиях на Украине на стороне Киева. Об этом заявил глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает польское агентство PAP. Газета.Ru

«Я когда-то слышал о целевых показателях набора в размере одной бригады, пока это гораздо меньшие показатели, я слышал о 300 человек», - отметил министр, отвечая на вопрос, сколько человек уже записалось в «украинский легион». Российская газета

8 июля после переговоров с польским премьером Дональдом Туском в Варшаве Владимир Зеленский сообщил о формировании в Польше добровольческого военного подразделения «Украинский легион». По его словам, в легион смогут вступить граждане Украины, которые сейчас находятся в странах ЕС. Они будут тренироваться на территории Польши. Подписанное Туском и Зеленским в тот же день соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере обороны и безопасности предусматривает также подготовку украинских военных в Польше в рамках договоренностей о литовско-польско-украинской бригаде. В начале октября Минобороны Украины сообщило об открытии в польском Люблине центра по набору добровольцев в ВСУ. ТАСС