В СВР заявили о планах спецслужб Украины проникнуть на ЗАЭС

Спецслужбы Украины хотят проникнуть в аппаратный зал Запорожской АЭС. Как сообщает «Абзац», об этом заявил генерал-лейтенант Службы внешней разведки (СВР) в отставке Дмитрий Епишин.

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Ранее украинские спецслужбы организовали теракт в Энергодаре, в результате которой погиб начальник группы пропусков службы безопасности ЗАЭС. По мнению Епишина, это говорит о намерениях Киева упростить возможное проникновение в аппаратный зал станции.

«Прямого удара по Запорожской АЭС они нанести не могут, им будет себе дороже. Вопрос заражения местности тогда будет на них. В таком случае имеются другие способы осуществления диверсий: проникновение в аппаратный зал Запорожской АЭС и подрыв приборов управления, паралич станции, который, с их точки зрения, может нанести ущерб российским интересам», — заявил отставной сотрудник СВР.

Он добавил, что этим терактом украинские спецслужбы устранили возникший «барьер» в лице начальника службы безопасности. Кроме того, такая мера может посодействовать запугиванию остальных.

Напомним, что погибший — депутат горсовета Андрей Короткий, который совмещал пост с должностью на ЗАЭС. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что власти окажут необходимую помощь родным убитого.