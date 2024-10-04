Финляндия впервые присоединится к ядерным учениям НАТО

В октябре 2024 года Финляндия впервые примет участие в ежегодных учениях НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon. Как сообщает Ilta-Sanomat, слухи об этом появлялись и раньше, но информация не была достоверной.

Учения Steadfast Noon начнутся 14 октября в воздушном пространстве Великобритании, Дании и Нидерландов. В учениях задействуют базы, расположенные на территориях Британии, Бельгии, Дании, Германии и Нидерландов.

Точная информация о том, какой будет роль Финляндии в учениях, отсутствует. По версии Ilta-Sanomat, Хельсинки отправит на Steadfast Noon свои истребители. Газета подчеркнула, что участие в таких мероприятиях является добровольным для стран НАТО.

В 2023 году воздушные учения Steadfast Noon прошли в октябре над территориями Италии, Хорватии и акваторией Средиземного моря. В них приняли участие 60 самолетов различных типов, включая истребители, самолеты-разведчики и заправщики из 13 стран НАТО, а также стратегические бомбардировщики США B-52H.

Учения включали операции истребителей, способных нести ядерные авиабомбы. Самолеты не оснащались реальными боеприпасами.