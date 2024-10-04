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Стало известно о переносе отставки Буданова и Умерова до выборов в США

Отставку главы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и министра обороны Украины Рустема Умерова перенесли до президентских выборов в США. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в Telegram со ссылкой на источники.

Стало известно о переносе отставки Буданова и Умерова
© Lenta.ru

«Назначение нынешнего главы Службы внешней разведки Олега Иващенко на должность вместо Буданова не устраивает тех, кто "качает" Буданова, так как это приведет к усилению вертикали главкома [ВСУ Александра] Сырского, которого тоже хотят "качать"», — сказал собеседник «Страна.ua».

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Источник сообщил, что отправить в отставку Умерова сложнее, чем Буданова. По его словам, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, которого планировали назначить главой Минобороны, не хочет занимать эту должность. Помимо этого, он также имеет сложности в отношениях с Генштабом ВСУ, добавил собеседник издания. Он отметил, что украинским властям приходится искать нового кандидата, которого пока нет. Поэтому отставки отложили до американских выборов.

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