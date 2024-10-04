Отражены две контратаки ВСУ: главное о ситуации в Курской области

За минувшие сутки российские военные отразили две контратаки противника в Курской области. Об этом стало известно из новой сводки Минобороны РФ, которую опубликовали в Telegram-канале ведомства.

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Атаки противника были направлены в направлении Любимовки, Ольговки и Плехово. Также российские военнослужащие пресекли пять попыток прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) через границу в направлении населенного пункта Новый Путь. Подразделения группировки «Север» продолжают наступление: они нанесли поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Дарьино, Любимовка, Новый Путь, Покровский и Плехово.

Суточные потери противника превысили 350 военнослужащих. Всего за время ведения боевых действий противник потерял на Курском направлении более 20,2 тысяч военнослужащих, 135 танков, 98 бронетранспортеров, 870 бронированных машин, 580 автомобилей, 33 РСЗО, в том числе 8 HIMARS и 6 MLRS, девять пусковых установок ЗРК и множество иной техники. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Напомним, что Украина атаковала Курскую область утром 6 августа. В регионе был введен режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. В Минобороны заявили об остановке продвижения противника.