Дополнительная мобилизация и снижение призывного возраста до 20 лет не помогут Украине победить в конфликте с Россией. Как сообщает «КП», об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

По его мнению, на Украине сейчас сохраняется огромное множество проблем. Власти не строят фортификации, воруя бюджетные деньги, всячески нарушают собственные законы, а также пытаются заработать, вводя экономическое бронирование от призыва на службу. Решать проблему нехватки личного состава войск путем дополнительной мобилизации на таком фоне глупо, отметил Гончаренко*.

Депутат считает, что более удачным решением станет разработка конкретной стратегии ведения боевых действий. Поскольку сейчас ее нет, мобилизация «даже 10-летних» Вооруженным силам Украины (ВСУ) никак не поможет, сказал он.

Гончаренко* также высказался о людях, которые продвигают идею новой мобилизации. По его мнению, подобные инициативы циничны и оторваны от реальности, а в конечном счете приведут к поражению.

* внесен в России в список террористов и экстремистов