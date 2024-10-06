"Хезболлах" пресекла попытку военных Израиля продвинуться вглубь территории Ливана

Шиитское движение "Хезболлах" пресекло попытку израильских военнослужащих продвинуться вглубь территории Ливана. Об этом говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале движения.

Израильские военные предприняли попытку продвинуться вглубь ливанской территории в районе населенного пункта Блида и были атакованы бойцами "Хезболлах".

"Под артиллерийским обстрелом они были вынуждены отступить", - говорится в сообщении, в котором отмечается, что военнослужащие Армии обороны Израиля понесли потери.

"Хезболлах" также сообщила о нанесении ракетного удара по скоплению израильских военных в районе поселения Эль-Манара на севере Израиля.

23 сентября Израиль начал операцию "Стрелы севера" против формирований "Хезболлах" в Ливане, в ходе которой наносит массированные удары по военным объектам движения. Заявленная цель - создание безопасных условий в северных приграничных районах еврейского государства, чтобы туда могли вернуться десятки тысяч жителей.

В результате одного из израильских ударов 27 сентября в Бейруте был убит генеральный секретарь "Хезболлах" Хасан Насрулла. В ночь на 1 октября израильская армия объявила о проведении наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.