Израильтяне оставили бойцам "Хезболлы" заминированный БТР M113

В ходе вылазки в Южном Ливане израильские военные после отхода оставили гусеничный бронетранспортер М113, имеющий местное обозначение Zelda.

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Машина с виду не имеет каких-то особых повреждений, но установлено, что она заминирована. Пока не ясно, бросили ее из-за неисправностей, смонтировав взрывное устройство заранее, чтобы техникой не завладел противник, или перед нами БТР, являющийся самоходной бомбой, предназначавшийся для подрыва какого-то объекта ливанцев.

Второе более вероятно. Сообщалось, что "сто тринадцатые" в плане защищенности, по мнению командования израильской армии, не соответствуют современным требованиям, и их используют лишь для вспомогательных задач. В боях же вместе с танками Merkava Mk.4 участвуют тяжелые гусеничные БТР Namer и поступившие относительно недавно колесные Eitan.