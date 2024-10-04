Минобороны РФ опубликовало видео с полигона, где военнослужащие тренируются уклоняться от дронов, сочетая приемы рукопашного боя с акробатикой.

Одни солдаты уворачиваются от стремительно атакующих квадрокоптеров, другие пытаются сбить их, кидая навстречу автомат. Все эти приемы прошли апробацию на фронте - как показывает практика, умелый боец может сбить дрон даже ударом головы.

БПЛА тоже летают затейливо, по-боевому: стремительно меняя высоту и маневрируя, чтобы не дать солдатам прицелиться.

"После этих тренировок бойцы уже будут понимать, что такое дрон-камикадзе, запомнят его звук, будут понимать, как двигаться, чтобы обмануть "птичку", как от нее укрываться и как ее сбить", - рассказал инструктор.

РЭБ - хорошо, но бывают ситуации, когда аппаратура выходит из строя. Или дрон оказался с оптическим кабелем, невосприимчивый к электронному подавлению. Или боец остался один по разным причинам. Вот тогда-то физическая подготовка и полученные на полигоне знания спасут ему жизнь, пишет канал "Воевода вещает".