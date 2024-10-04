Китайские бронеавтомобили Hushi в зоне СВО получили дополнительную защиту

Бронеавтомобили китайского производства Hushi, используемые в зоне специальной военной операции, получили дополнительную защиту. В Telegram-канале "Уголок Ситха" опубликована фотография одной из доработанных колесных машин.

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Она получили сетчатые экраны, которые закреплены в передней части, по бортам, а также в корме. Большим плюсом является то, что у бойцов осталась возможность без проблем открывать все двери. Это очень важно в боевой обстановке. Также на крыше смонтировали "козырек", прикрывающий пулеметчика.

Такие транспортные средства с колесной формулой 4х4 имеют дизельные двигатели мощностью 200 л.с. Максимальная скорость по шоссейным дорогам - 115 км/ч. Запас хода по топливу - 600 км. Вместимость: 10-11 военнослужащих. Снаряженная масса - 6500 кг.