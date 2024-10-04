Потери ВСУ после попытки вторжения в Курскую область составили 20 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны России. RT на русском

В частности, за сутки ВСУ потеряли более 350 солдат в Курской области. Российская газета

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 20200 военнослужащих, 135 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 870 боевых бронированных машин, 580 автомобилей, 165 артиллерийских орудий», — говорится в сообщении. Lenta.ru