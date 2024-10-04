Белоусов обратился к установившим контроль над Угледаром солдатам

Российский министр обороны Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы соединениям и воинским частям, отличившимся под Угледаром. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Телеграммы адресованы командованию и личному составу 5-й Тацинской бригады, 37-й отдельной Будапештской бригады имени Щаденко, 40-й отдельной Краснодарско-Харбинской бригады морской пехоты, 36-й отдельной мотострелковой Лозовской бригады, а также 430-го мотострелкового полка.

Белоусов поблагодарил военных за верность воинскому долгу и присяге. Он выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять поставленные задачи, защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России.

В телеграммах Белоусов отметил, что эти соединения ВС РФ выполняют задачи на самых сложных и ответственных направлениях. Их работу в районе Угледара он назвал «образцом выполнения воинского долга, храбрости и самоотверженности».

Зеленский впервые высказался о потере Угледара

«В результате ваших профессиональных, решительных действий противник понес существенные потери и отступил. <…> Личный состав соединения, как и в годы Великой Отечественной войны, в ходе Донецкой наступательной операции, освобождавший Волноваху, Гуляй-поле, Мелитополь и Каховку, своим ратным подвигом подтвердил славное наследие и традиции ветеранов-фронтовиков», - так Белоусов поздравил 37-ю отдельную Будапештскую бригаду имени Щаденко.

О переходе Угледара под контроль российских сил в Минобороны РФ объявили 3 октября. Украинские войска покинули город, оказавшись под угрозой окружения.