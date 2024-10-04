В Израиле предупредили «Хезболлу» о новых «сюрпризах»

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что движение «Хезболла» получает очень серьезные удары, а у Тель-Авива еще есть «сюрпризы». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на израильский портал Ynet.

По его словам, некоторые из них уже осуществлены, а другие только предстоит реализовать. Галант добавил, что Израиль сейчас действует в нескольких деревнях на юге Ливана.

«Этот процесс будет продолжаться везде, где это необходимо, чтобы уничтожить все объекты, с которых движение "Хезболлах" планировало осуществлять атаки», — добавил он.

Глава Минобороны подчеркнул, что Тель-Авив в конечном счете «благополучно вернет» жителей севера Израиля в их дома, «как и обещал».

Напомним, что 23 сентября Израиль начал операцию «Стрелы севера» против формирований ливанского движения «Хезболла». 27 сентября в Бейруте ликвидировали генсека организации Хасана Насруллы, а в ночь на 1 октября ЦАХАЛ объявил о проведении наземной операции.