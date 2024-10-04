В ЦАХАЛ заявили об убийстве главы управления связи «Хезболлы»

В ходе удара ВВС Израиля по Бейруту убит глава управления коммуникационных сетей движения «Хезболла» Мухаммед Рашид Сакафи. Об этом со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) пишет ТАСС.

В ночь на 1 октября израильская армия сообщила о начале ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. В ЦАХАЛ назвали своей целью инфраструктуру «Хезболлы». 3 октября израильская боевая авиация нанесла удар по Бейруту.

По данным ЦАХАЛ, удар был нанесен на основе разведданных и в результате него был убит глава управления коммуникационных сетей движения «Хезболла» Мухаммед Рашид Сакафи.

«Сакафи отвечал за управление коммуникационными сетями «Хезболла» с 2000 года. В рамках своей должности он приложил значительные усилия для развития возможностей связи между всеми подразделениями во все периоды операций, чтобы поддерживать поток информации по всей террористической организации», - заявили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

Напомним, что в сентябре в результате израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута погиб лидер шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла.