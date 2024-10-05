Российские войска нанесли поражение двум бригадам ВСУ на Липцовском и Волчанском направлениях. Об этом заявило министерство обороны России.

«Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Бочково, Волчанские Хутора и Липцы Харьковской области», — говорится в сводке.

По данным ведомства, потери ВСУ составили 115 военнослужащих, два автомобиля, 122-мм гаубица Д-30 и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

5 октября Минобороны сообщало, что подразделения «Южной» группировки войск ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Желанное Второе в ДНР. Кроме того, они отразили три контратаки штурмовых групп ВСУ и бригады теробороны Украины.

3 октября российские подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль город Угледар.