В украинских СМИ пишут, что российские оперативно-тактические ракеты "Искандер" стали еще более дальнобойными и способны бить по целям, находящимся в 750 километрах от точки запуска.

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Так, в одной из публикаций утверждается, что теперь наши средства поражения могут долететь до линии Звягель-Хмельник-Жмеринка-Шаргород.

Ране на Украине жаловались на беспилотники "Герань-2", которые постоянно совершенствуются, а также на ударные БПЛА "Ланцет", уничтожившие рекордное количество различной боевой техники.

Очень опасным оружием считаются FPV-дроны с управлением по оптоволокну. Они вообще не подвержены воздействию средств радиоэлектронной борьбы.

А сколько проблем у ВСУ от бомб с управляемыми модулями планирования и коррекции массой 250, 500, 1500 и 3000 килограмм, которыми буквально опустошаются позиции киевских формирований.