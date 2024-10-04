В Минобороны России раскрыли число сдавшихся в плен бойцов ВСУ

За неделю с 28 сентября по 4 октября в плен российским военнослужащим в зоне специальной военной операции (СВО) сдались 83 бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ). Данные об этом раскрыли в Минобороны России в ходе брифинга. Lenta.ru

"В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 83 украинских военнослужащих, из них 44 в ходе зачистки населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики", - сказали в военном ведомстве. ТАСС

Кроме того, российские войска за неделю освободили шесть населенных пунктов - Угледар, Нелеповку, Крутой Яр и Верхнекаменское в ДНР, Макеевку в ЛНР и Вишневое в Харьковской области. Российская газета