Армия Израиля выполнила авиаудар по подземному бункеру «Хезболлы» в Ливане, чтобы уничтожить нового лидера движения Хашема Сафи ад-Дина, сменившего Хасана Насруллу. Деловая газета «Взгляд»

Уточняется, что Сафи ад-Дин находился в глубоком подземном бункере, поэтому его судьба после атаки пока неясна. Представитель движения занимается политическими вопросами входит в Совет джихада, который руководит военными задачами. Lenta.ru

Ранее начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви заявил, что Израиль намерен уничтожить всю военную инфраструктуру «Хезболлы» на юге Ливана. RT на русском