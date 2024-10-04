$95.03+0.52104.87+0.42
Почта

Израиль ударил по штабу «Хезболлы» в момент встречи высокопоставленных лидеров

Армия Израиля выполнила авиаудар по подземному бункеру «Хезболлы» в Ливане, чтобы уничтожить нового лидера движения Хашема Сафи ад-Дина, сменившего Хасана Насруллу. Деловая газета «Взгляд»

Уточняется, что Сафи ад-Дин находился в глубоком подземном бункере, поэтому его судьба после атаки пока неясна. Представитель движения занимается политическими вопросами входит в Совет джихада, который руководит военными задачами. Lenta.ru

Ранее начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви заявил, что Израиль намерен уничтожить всю военную инфраструктуру «Хезболлы» на юге Ливана. RT на русском

Военные новости
Видео
Обзор медиа