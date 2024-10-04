В ФСБ назвали главные страны-источники наемников для ВСУ

Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что среди иностранных наемников Украины больше всего граждан Польши, Франции и Грузии. Об этом сообщает РИА Новости.

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На заседании Совета руководителей спецслужб СНГ Бортников сообщил, что численность наемников в ВСУ достигла 18 тысяч человек. В специальном легионе состоят граждане более чем 85 стран, включая государства бывшего СССР, уточнил глава ФСБ. В последнее время, по данным спецслужбы, выросло количество наемников ВСУ из стран Латинской Америки.

Весной в Минобороны РФ сообщили, что с начала СВО были ликвидированы 5962 иностранных наемника Украины. Больше всего - из Польши: по оценке Минобороны, прибыло в страну 2960 польских наемников, 1497 из них погибли. Также сообщалось, что погибли 147 из 356 французских наемников и 561 из 1042 грузинских наемников.

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В сентябре прокуратура ДНР объявила в международный розыск 39-летнего гражданина Грузии Алеко Хецуриани и 28-летнего француза Гийома Андреони, воевавших на стороне ВСУ. По версии следствия, с 2022-го по 2024 год они принимали участие в боевых действиях в различных точках. Им грозит до 15 лет лишения свободы.