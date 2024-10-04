Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что в провальной операции в Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли тысячи военных. Как сообщает РИА Новости, об этом он написал в соцсети X.

В своей публикации Боуз отметил, что вторжение на территорию Курской области обошлось украинской армии «очень дорого». ВСУ потеряли тысячи убитыми, ранеными и пленными, а также сотни единиц ценной для Киева бронетехники.

Напомним, что за все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 19850 военнослужащих. Потери в технике составили 135 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 864 боевые бронированные машины, 577 автомобилей, 162 артиллерийских орудия, 33 РСЗО, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS.

Несмотря на атаку в Курской области, российские войска продолжили продвигаться вперед в Донбассе. Накануне Минобороны РФ заявило об освобождении Угледара в ДНР.