Глава ФСБ Александр Бортников обвинил Украину в «провокациях на белорусском направлении» и заявил, что Киев хочет втянуть страны Балтии и Польшу в конфликт. Об этом сообщает ТАСС.

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Бортников 4 октября выступил на заседании Совета руководителей спецслужб СНГ. Глава ФСБ назвал действия Украины у границы с Белоруссией «явно провокационными». Бортников заявил о концентрации ВСУ у границы, о многочисленных инцидентах с украинскими дронами в Белоруссии, о вербовке белорусов ВСУ и о диверсиях украинских спецслужб.

«[Все эти действия - прим.ред.] преследуют все ту же цель - эскалацию конфликта, в который будут втянуты и Прибалтика, и Польша», - подчеркнул глава ФСБ.

В то же время Бортников заявил, что ВСУ не удается добиться успеха в противостоянии с Россией, несмотря на масштабные поставки западного оружия. По словам главы ФСБ, из-за неудач НАТО толкает Украину к более активной диверсионно-террористической деятельности.

Ранее Бортников заявил, что страны НАТО втягивают Молдавию в военное противостояние с Россией и Белоруссией. По словам главы ФСБ, руководство Молдавии фактически лишилось политической самостоятельности и стало примером работы «инструментов внешнего управления».