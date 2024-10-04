США высказались о своем участии в ударах по Ирану

Израиль и США обсуждают возможность израильских ударов по объектам в Иране, но американские военные не планируют участвовать в этих атаках. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на неназванного американского чиновника.

В ночь на 1 октября израильская армия сообщила о начале ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. В ЦАХАЛ назвали своей целью инфраструктуру «Хезболлы».

Вечером 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю - выпущены были около 180 баллистических ракет. Корпус стражей исламской революции (КСИР) назвал это ответом на убийства Израилем лидера ХАМАС Исмаила Хании, лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и командующего КСИР в Ливане Аббаса Нильфрушана. В Иране утверждали, что поражены были только военные объекты. В Израиле заявили, что большинство ракет были перехвачены, и пообещали дать «заметный и болезненный» ответ.

Позже президент США Джо Байден заявил, что его администрация обсуждает планы Израиля атаковать нефтяную промышленность Ирана. Как писала The Guardian, из «спонтанного» комментария Байдена неясно, обсуждают ли власти США эти удары с Израилем или речь идет о внутренних обсуждениях.

«Мы это обсуждаем. Я думаю, это было бы немного… Ладно», - так Байден высказался об ударах Израиля по нефтяным объектам, прервав свою мысль на полуслове.

В период высокой напряженности на Ближнем Востоке комментарий Байдена спровоцировал скачок мировых цен на нефть. Через несколько минут после заявления Байдена стоимость нефти достигла самого высокого уровня за месяц - топливо марки Brent подорожало на пять процентов, до максимума в 77,65 доллара за баррель. Эксперты отмечали, что это может иметь пагубные последствия для предвыборной кампании вице-президента Камалы Харрис: из-за мирового роста цен на нефть подорожает бензин на американских заправках.

По словам Байдена, США и их союзники по G7 согласны с тем, что Израиль имеет право на «пропорциональный» ответ на атаку Ирана. При этом президент США выступил против ударов по иранской ядерной инфраструктуре.