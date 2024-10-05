Глава ОГА Федоров: в Запорожской области повреждены ряд объектов инфраструктуры

В ночь на 5 октября несколько объектов инфраструктуры в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области получили повреждения. Об этом сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале. По словам чиновника, в общей сложности прозвучало по меньшей мере 400 взрывов. Также поступили сообщения о разрушении нескольких объектов инфраструктуры. При этом чиновник не уточнил, что это за объекты. Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по результатам референдума, состоявшегося в сентябре 2022 года. Киев результаты референдума до сих пор не признает.

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