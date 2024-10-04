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Израиль зафиксировал запуск свыше 20 ракет со стороны Ливана

Армия обороны Израиля зафиксировала запуск свыше 20 ракет со стороны Ливана, часть из них были перехвачены.

Израиль зафиксировал запуск свыше 20 ракет со стороны Ливана
© globallookpress.com

Об этом говорится в сообщении армейской пресс-службы.

"После того, как между 7:01 и 7:04 в районе Хайфского залива и Западной Галилеи прозвучали сирены, было зафиксировано около 20 ракет, летевших со стороны Ливана. Большая часть ракет были идентифицированы израильскими ВВС, а остальные упали на открытой местности", - указывается в уведомлении.

Кроме того, как отметили в ЦАХАЛ, после прозвучавших в районе Верхней Галилеи сирен воздушной тревоги было обнаружено несколько ракет, запущенных со стороны Ливана.

"Некоторые ракеты были успешно перехвачены, а остальные упали на открытой местности", - говорится в сообщении.

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