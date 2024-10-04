Израиль зафиксировал запуск свыше 20 ракет со стороны Ливана

Армия обороны Израиля зафиксировала запуск свыше 20 ракет со стороны Ливана, часть из них были перехвачены.

Об этом говорится в сообщении армейской пресс-службы.

"После того, как между 7:01 и 7:04 в районе Хайфского залива и Западной Галилеи прозвучали сирены, было зафиксировано около 20 ракет, летевших со стороны Ливана. Большая часть ракет были идентифицированы израильскими ВВС, а остальные упали на открытой местности", - указывается в уведомлении.

Кроме того, как отметили в ЦАХАЛ, после прозвучавших в районе Верхней Галилеи сирен воздушной тревоги было обнаружено несколько ракет, запущенных со стороны Ливана.