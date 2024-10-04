Палестина обратилась к международному сообществу из-за "зверств" Израиля

Палестинское правительство обнародовало срочное обращение к международному сообществу, гуманитарным и правозащитным организациям с призывом "вмешаться и прекратить ежедневные зверства, совершаемые израильскими оккупационными силами против палестинского народа". Об этом сообщило информационное агентство WAFA.

Этот призыв, как отмечает агентство, обнародован в связи с авиаударом Израиля по лагерю беженцев Тулькарм в четверг. Там под обстрел попало популярное среди жителей лагеря кафе, в результате чего погибли 18 человек и десятки получили ранения.

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"В то время, когда большинство мира проголосовало за резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, призывающую к прекращению оккупации в течение 12 месяцев, эта бойня подчеркивает пренебрежение Израилем международными резолюциями и отражает его деятельность как субъекта, стоящего над законом", - говорится в заявлении палестинской администрации. Палестинские власти, как отмечается, "продолжат свои усилия по разоблачению преступлений оккупации на международной арене и привлечению к ответственности Израиля за его действия".

"Угрозы и меры со стороны израильских оккупантов, направленные на подрыв палестинских институтов, не пошатнут приверженности Палестины к созданию полностью суверенного палестинского государства и права его народа на свободу и самоопределение", - указывается в заявлении.