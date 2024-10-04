Системы ПВО сбили 18 беспилотников ВСУ над тремя областями и Азовским морем

Российские системы противовоздушной обороны за ночь 4 октября сбили 18 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

— Над территорией Белгородской области уничтожено шесть БПЛА, над территорией Воронежской области уничтожено и перехвачено шесть БПЛА, пять БПЛА уничтожены над акваторией Азовского моря и один – над территорией Ростовской области, — следует из публикации в Telegram-канале оборонного ведомства.

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Накануне системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 113 украинских беспилотников. Из них 73 БПЛА были сбиты над Белгородской областью, 25 — над Воронежской, 14 — над Курской и один — над Брянской.

Вооруженные силы Украины нанесли удар с помощью FPV-дрона по селу Тишанка Волоконовского района в Белгородской области. Об этом 2 октября сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, ранены два мирных жителя.