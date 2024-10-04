ВСУ отправляют на обучение в Польшу больных мобилизованных

Вооружённые силы Украины отправляют на обучение в Польшу больных мобилизованных. Об этом сообщил бывший украинский военнослужащий, сбежавший из тренировочного лагеря.

По его словам, его после мобилизации отправили проходить обучение на заряжающего танка Leopard в Польшу, откуда он сбежал и легализовался как беженец в Германии.

Бойцы бригады ВСУ вышли на митинг из-за отсутствия достаточного количества вооружений

При этом он добавил, что в ТЦК он не подписывал ни одного документа.

«Я даже не знаю, что там подписано за меня», — цитирует его РИА Новости.

Ранее экс-военный ВСУ сообщил о незаконной мобилизации мужчин на Украине.

Также пленный украинский военнослужащий рассказал о 15-минутной медицинской комиссии при мобилизации.