РИА Новости: ВСУ отправляют на обучение в Польшу больных мобилизованных
Вооружённые силы Украины отправляют на обучение в Польшу больных мобилизованных. Об этом сообщил бывший украинский военнослужащий, сбежавший из тренировочного лагеря.
По его словам, его после мобилизации отправили проходить обучение на заряжающего танка Leopard в Польшу, откуда он сбежал и легализовался как беженец в Германии.
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При этом он добавил, что в ТЦК он не подписывал ни одного документа.
«Я даже не знаю, что там подписано за меня», — цитирует его РИА Новости.
Ранее экс-военный ВСУ сообщил о незаконной мобилизации мужчин на Украине.
Также пленный украинский военнослужащий рассказал о 15-минутной медицинской комиссии при мобилизации.