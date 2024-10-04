Минометный расчет не дал пехоте ВСУ построить блиндаж в лесополосе

Минометный расчет 42-й уничтожил группу пехоты ВСУ, которая пыталась закрепиться в лесополосе севернее населенного пункта Каменское в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны России.

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Расчет БПЛА обнаружил одиночное перемещение украинских боевиков в одну точку лесополосы. Наши разведчики выявили, что группа пехоты ВСУ численностью до 7 человек начала создавать там систему окопов и блиндаж.

Минометчики гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» открыли по противнику беглый огонь. Разведка подтвердила, что живая сила противника была полностью уничтожена.

Командир расчета с позывным «Мозг» рассказал, то минометчики работают обязательно по корректировке с беспилотника. В этот раз на поражение цели ушло около двух минут. Корректировка каждого выстрела занимала 10-13 секунд.