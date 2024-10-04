Почти тысяча семей из курского приграничья нашла считавшихся пропавшими родных

Волонтеры Российского Красного Креста (РКК) по Курской области вместе с правоохранительными органами и правительством региона нашли более тысячи родственников, семьи которых потеряли их в момент вторжения украинской армии на территорию региона. Об этом ТАСС сообщил председатель областного отделения Российского Красного Креста Алексей Гапонов.

"Сейчас цифра приближается к тысяче - восстановлено 914 семейных связей", - сказал он.

По данным РКК, общее число заявок составляет около 5,4 тыс. При этом, как подчеркивают волонтеры, это число не равняется числу пропавших, так как на одного человека может приходиться несколько заявлений о розыске.

4 сентября губернатор региона Алексей Смирнов сообщал, что силами волонтеров, силовиков и правительства региона удалось найти более 500 человек, которые считались пропавшими после вынужденной эвакуации из приграничных районов Курской области из-за массированных атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера. Жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории. По данным Следственного комитета России, свыше 8 тыс. человек признаны потерпевшими в результате нападения ВСУ на регион.

По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял свыше 19,8 тыс. военнослужащих и 135 танков. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.