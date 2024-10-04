Снайперы ВСУ в Угледаре работали по методикам НАТО, рассказал ТАСС старший снайпер снайперской роты группировки войск "Восток" из Забайкалья с позывным Пушкин.

"Насколько я знаю, снайперы ВСУ [в Угледаре] работали по натовским тактикам", - сказал военнослужащий.

При этом на практике, как уточнил боец, особенности "западного" принципа работы противника никак не выделяются и не делают эту категорию бойцов особенными.

Ранее в четверг Минобороны РФ сообщило об освобождении Угледара от украинской армии.