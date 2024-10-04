Танкисты помогли захватить последние позиций ВСУ в Угледаре

Действия танкистов группировки войск "Восток" стали решающими в штурмах последних укрепрайонов ВСУ в Угледаре, сообщили в Минобороны РФ.

"Грамотные действия экипажей танков Т-80БВМ бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск "Восток" из Камчатского края оказали решающее значение при захвате последних опорных пунктов ВСУ в городе Угледаре Донецкой Народной Республики", - сообщили в ведомстве.

Там добавили, что Угледар входил в цепь крупных опорных пунктов ВСУ на южнодонецком направлении. По данным ведомства, то, что оборона ВСУ в Угледаре обречена, стало понятно еще в сентябре, когда российские штурмовики прорвались одновременно с двух флангов в районе населенных пунктов Водяное и Пречистовка.

"Тогда штурмовые подразделения поддерживали, в том числе и танковые экипажи морпехов Тихоокеанского флота", - уточнили в Минобороны.

В частности, экипаж танка Т-80БВМ бригады морской пехоты Тихоокеанского флота заходил в Угледар с западной стороны. Шел первым, прокладывая путь штурмовикам.

"Установленный впереди боевой машины трал выдержал четыре подрыва противотанковых мин, к счастью, экипаж не пострадал", - добавили в ведомстве.

Как рассказал ТАСС командир танкового взвода с позывным Берсерк, всего трал этого орудия способен разминировать до 25 взрывоопасных предметов. Работа проходила под непрерывным огнем вражеских орудий и ударов БПЛА.

"Все действия были доведены до автоматизма, задачи в голове продуманы <...>. Никакого страха во время боя не было", - подчеркнул командир.

Не подвела и дополнительная защита боевой машины. "На самом деле ощущается только первая мина от неожиданности, а дальше я, когда ехал, не особо ощущал.<...>Прилеты обычно сбоку и сзади, спереди не было прилетов", - приводит Минобороны слова механика-водителя танка Т-80БВМ с позывным Бурый.

Ранее в четверг Минобороны РФ сообщило об освобождении Угледара от украинской армии.