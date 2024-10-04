Сырский отдал первые приказы ВСУ после потери Угледара

На следующий день после отвода украинских войск из Угледара глава ВСУ Александр Сырский заявил, что отдал приказ об усилении оборонительных позиций на востоке Донбасса. Об этом сообщает Reuters.

О переходе Угледара под контроль российских сил в Минобороны РФ объявили 3 октября. Бои за город шли с 2022 года. Украинские войска покинули город, оказавшись под угрозой окружения.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявлял, что ВСУ в Угледаре оказались в «мини-котле». Российские силы перекрыли две большие трассы, одна из которых ведет на Украинск. В итоге у ВСУ осталась грунтовая дорога, но в случае ухудшения погоды воспользоваться ей не удалось бы.

Российские войска уверенно продвигаются вперед на разных участках Донбасса, несмотря на атаки ВСУ в Курской области, которые, как надеялась Украина, замедлят продвижение ВС РФ, отмечает Reuters. После потери Угледара Сырский сообщил в социальных сетях, что работает на «одном из самых горячих участков фронта» в составе 25-й Сичеславской воздушно-десантной бригады.

Зеленский впервые высказался о потере Угледара

Глава ВСУ не сообщил подробностей, но известно, что эта бригада находится в районе Красноармейска (на Украине город называют Покровском), где интенсивно продвигаются российские войска. Reuters назвало Красноармейск, логистический центр ВСУ, главной целью российских сил.