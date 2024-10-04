Сырский отдал первые приказы ВСУ после потери Угледара

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал Александр Сырский на следующий день после потери Угледара заявил, что отдал приказ об укреплении обороны. Об этом в пятницу, 4 октября, сообщило Reuters.

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— За время работы в бригаде я принял ряд решений. Они направлены на укрепление устойчивости и эффективности нашей обороны, — подчеркнул Сырский.

Он отметил, что работает на «одном из самых горячих участков фронта». По его словам, его группа украинских военных действует на Покровском направлении, где ведется интенсивное наступление ВС РФ, передает агентство.

До этого в Сети появились первые панорамные видеокадры Угледара после его освобождения. На них видна юго-западная часть города, за которую шли бои последнее время. При этом движения техники и людей не заметно.

Зеленский впервые высказался о потере Угледара

Генерал ВСУ в отставке, экс-заместитель секретаря Совета нацбезопасности Украины Сергей Кривонос заявил, что реальное положение дел и расстановка сил на фронте сильно расходятся с утверждениями украинского командования, поскольку только чудо может спасти страну от тотального поражения в СВО.