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Артиллеристы группировки «Запад» уничтожили пункты БПЛА на Купянском направлении

Артиллеристы российской группировки «Запад» уничтожили пункты управления БПЛА на купянском участке фронта.

Артиллеристы уничтожили пункты БПЛА на Купянском направлении
© РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

Кроме того, по данным ведомства, были ликвидированы точки взлёта БПЛА и скопление живой силы противника.

Уточняется, что координаты целей были переданы расчётами БПЛА на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения.

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