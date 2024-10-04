Артиллеристы уничтожили пункты БПЛА на Купянском направлении

Артиллеристы группировки «Запад» уничтожили пункты БПЛА на Купянском направлении
Артиллеристы российской группировки «Запад» уничтожили пункты управления БПЛА на купянском участке фронта.
Об этом сообщили в Минобороны России.
Кроме того, по данным ведомства, были ликвидированы точки взлёта БПЛА и скопление живой силы противника.
Уточняется, что координаты целей были переданы расчётами БПЛА на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения.
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