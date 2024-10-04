Артиллеристы уничтожили пункты БПЛА на Купянском направлении

Артиллеристы российской группировки «Запад» уничтожили пункты управления БПЛА на купянском участке фронта.

Об этом сообщили в Минобороны России.

Кроме того, по данным ведомства, были ликвидированы точки взлёта БПЛА и скопление живой силы противника.

Уточняется, что координаты целей были переданы расчётами БПЛА на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения.

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