В российском регионе дрон упал на территорию нефтебазы

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили в Аннинском районе региона украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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Гусев написал, что один из дронов упал на территорию нефтебазы, в результате чего загорелась пустая цистерна.

«По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают пожарные расчеты», — подчеркнул он.

Глава региона предупредил, что в Воронежской области до сих пор действует режим опасности атаки БПЛА.

Ранее порядка 30 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались атаковать Воронежскую область, сбили над территориями четырех муниципалитетов. Об этом заявил Гусев. В ночь на 3 октября губернатор региона сообщал, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила более 10 беспилотников над Воронежской областью.