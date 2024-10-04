Times: украинским военкомам угрожают отправкой на фронт за низкие темпы мобилизации
Высшее руководство ТЦК угрожает украинским военкомам отправкой на фронт за низкие темпы мобилизации.
«Вышестоящее руководство (ТЦК) угрожает отправить сотрудников на передовую, если они не выполняют план», — пишет РИА Новости со ссылкой на Times.
При этом отмечается, что сегодня на Украине набирают менее 20% от необходимого количества мобилизованных.
По данным газеты, проведению мобилизации мешает коррупция, неэффективное управление и общая разочарованность в ведомстве.
Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона» военный аналитик Игорь Коротченко в беседе с RT спрогнозировал снижение мобилизационного возраста на Украине.
Также украинский военнопленный Николай Юрченко выразил мнение, что остановить принудительную мобилизацию на Украине может бунт территориальных центров комплектования (ТЦК) и жителей страны.