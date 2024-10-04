Высшее руководство ТЦК угрожает украинским военкомам отправкой на фронт за низкие темпы мобилизации.

«Вышестоящее руководство (ТЦК) угрожает отправить сотрудников на передовую, если они не выполняют план», — пишет РИА Новости со ссылкой на Times.

При этом отмечается, что сегодня на Украине набирают менее 20% от необходимого количества мобилизованных.

По данным газеты, проведению мобилизации мешает коррупция, неэффективное управление и общая разочарованность в ведомстве.

Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона» военный аналитик Игорь Коротченко в беседе с RT спрогнозировал снижение мобилизационного возраста на Украине.

Также украинский военнопленный Николай Юрченко выразил мнение, что остановить принудительную мобилизацию на Украине может бунт территориальных центров комплектования (ТЦК) и жителей страны.