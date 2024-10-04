Ким Чен Ын пригрозил ответом на атаки Южной Кореи и США

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян ответит ядерным оружием в случае применения силы со стороны Южной Кореи и США.

«Страна без колебаний применит все имеющиеся наступательные силы, включая ядерное оружие, если противник попытается использовать силу для посягательства на её суверенитет», — передаёт Reuters со ссылкой на ЦТАК.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что КНДР должна быть готова в любое время применить ядерное оружие.

Также министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи отметила, что ситуация на Корейском полуострове становится всё более напряжённой из-за действий Вашингтона.