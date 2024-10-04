The Guardian: Израиль приказал эвакуироваться жителям ливанского города Набатии

Из-за готовящихся обстрелов власти Израиля призвали покинуть дома жителей города Набатии, столицы провинции на юге Ливана. Об этом сообщает The Guardian.

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Регион находится на северном крае пограничной зоны, установленной Советом Безопасности ООН после войны 2006 года в резолюции, в нарушении которой обе стороны обвинили друг друга.

"Новые перемещенные лица присоединятся к более чем миллиону человек, которые уже находятся в пути, что еще больше истощает ограниченные ресурсы ливанского правительства и способствует тому, что, по словам гуманитарных агентств, является острым гуманитарным кризисом", — говорится в статье.

28 сентября стало известно, что лидер "Хезболлы" Хасан Насралла был ликвидирован в результате авиаударов, нанесенных военно-воздушными силами Израиля по подземному штабу организации на юге Бейрута.

Информацию подтвердили в самой организации. В ходе операции по уничтожению Насраллы Израиль сбросил на южный пригород Бейрута 85 бомб весом в одну тонну. После этого израильская армия начала ограниченную наземную операцию на юге Ливана. 2 октября "Хезболла" вступила в бой с израильской армией на юге Ливана в приграничном Марун-эр-Расе. На следующий день представители движения заявили, что остановили продвижение израильтян.