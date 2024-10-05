В Николаеве поврежден инфраструктурный объект

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в ночь на 5 октября после взрывов на одном из объектов инфраструктуры нашли повреждения.

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При этом чиновник не уточнил, о каком именно объекте идет речь.

Накануне Минэнерго Украины сообщило, что в Сумской области оказался обесточен один из энергетических объектов. При этом в ведомстве не уточнили, о каком именно объекте идет речь и где он находится.

В этот же день глава украинской военной администрации на территории Херсонской области, контролируемой Киевом, Александр Прокудин в своем Telegram-канале заявил о повреждении объекта критической инфраструктуры в подотчетной ему части региона.

До этого минэнерго Украины сообщало о повреждениях ЛЭП в четырех регионах страны. Было нарушено энергоснабжение в Винницкой, Полтавской, Ровненской и Черкасской областях Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.