Госдеп поддержал проведение Израилем ограниченных операций против "Хезболлах"

Вашингтонская администрация поддерживает проведение Израилем ограниченных операций против шиитской организации "Хезболлах" на территории Ливана. Об этом заявил руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер на регулярном брифинге для журналистов в четверг.

"Мы поддерживаем то, что они ведут военные действия, чтобы призвать к ответу террористов", - ответил он на вопрос об отношении администрации США к авиаударам Израиля по территории Ливана, а также к проведению на ней силами еврейского государства наземных операций.

"Мы хотим, чтобы в итоге было прекращение огня и дипломатическое урегулирование, но мы считаем целесообразным то, что Израиль сейчас призывает к ответу террористов и пытается провести ограниченные наступления. Сейчас, по крайней мере, это ограниченные наступления с целью оттеснить "Хезболлах" от границы", - добавил Миллер, говоря о том, добиваются ли США на данном этапе прекращения боевых действий в районе границы Израиля и Ливана.