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Раскрыты планы Израиля атаковать Иран

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовит ответ на ракетную атаку со стороны Ирана. Планы военного командования раскрыло армейское радио «Галей ЦАХАЛ».

Раскрыты планы Израиля атаковать Иран
© Lenta.ru
«Это будет серьезный и значительный ответ, — приводят журналисты мнение неназванного источника в ЦАХАЛ. — Мы находимся в центре подготовки и занимаемся этим большую часть времени. Наш ответ будет иметь последствия для Ирана, и в Тегеране должны это понимать».

Собеседник радиостанции добавил, что в ЦАХАЛ ждут поддержки от своих союзников. В частности, речь может идти о сотрудничестве в рамках наступательных действий израильской армии.

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Ранее в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что Иран ударит по объектам энергетической инфраструктуры Израиля в ответ на возможные обстрелы со стороны еврейского государства. В КСИР подчеркнули, что у их противника есть лишь «три электростанции и несколько нефтеперерабатывающих заводов», которые Тегеран может атаковать одновременно.

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