США опасаются растягивания Израилем сил на два фронта

Соединенные Штаты по-прежнему опасаются растягивания Израилем своих сил на два фронта, так как это может спровоцировать возникновение новых горячих точек. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

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"Нет наша оценка не изменилась, <...> но она немного сложнее, [чем это отражено в вопросе]", - сказал представитель Госдепа, отвечая на вопрос о том, продолжают ли США опасаться того, что Израиль сможет поддерживать боевые действия на два фронта.

"Дело не только в том, что им будет трудно поддерживать крупную войсковую операцию в секторе Газа и крупную войсковую операцию на севере (на ливанской границе - прим. ТАСС). Дело также в том, что дополнительная эскалация на севере потенциально дестабилизирует Западный берег [реки Иордан], и в конечном итоге они будут вовлечены в целый ряд различных конфронтаций, - пояснил Миллер. - В этом по-прежнему заключается наша оценка: чем дольше продолжается конфликт, тем выше риск возникновения дополнительных конфликтов, что поставит израильские службы безопасности в очень напряженную ситуацию".