Израиль захотел полностью уничтожить инфраструктуру «Хезболлы»

Армия Израиля намерена в ходе наземной операции на юге Ливана полностью уничтожить военную инфраструктуру шиитской организации «Хезболла» и не допустить ее последующего восстановления. Об этом заявил глава Генштаба израильской армии Герци Халеви, передает ТАСС.

«Мы полны решимости уничтожить эту инфраструктуру и ликвидировать любого, кто там присутствует. Мы не допустим закрепления "Хезболлах" в этих местах», — заявил Халеви.

Ранее «Хезболла» вступила в бой с израильской пехотой. Бой с пехотинцами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) произошел в южной части Ливана неподалеку от населенного пункта Одайсе. «Хезболла» столкнулась с израильской пехотой впервые после начала наземной операции Израиля в Ливане.