В курском приграничье заметили «тачанку» ВСУ на шасси Toyota

Зенитную «тачанку» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на шасси пикапа Toyota Land Cruiser 70 заметили в курском приграничье. На фотографию машины обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

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На снимке можно заметить комплекс Viktor, который выпускает чешская компания Excalibur Army. В основе изделия лежит советская установка ЗПУ-2 с парой пулеметов КПВ калибра 14,5 миллиметра. Коллиматорный прицел установки дополнили тепловизором, который позволяет использовать Viktor в любое время суток.

В начале 2023-го Нидерланды заявили о намерении профинансировать создание ста установок Viktor для Киева. В том же году ВСУ передали первые 15 машин.

В июле в зоне спецоперации заметили зенитные установки с танковыми пулеметами Калашникова. Созданные российскими бойцами изделия предназначены для борьбы с беспилотниками.

В апреле компания «Лаборатория ППШ» показала оснащенный современным прицельным комплексом крупнокалиберный пулемет ДШК, который превратили в оружие для борьбы с безэкипажными катерами. Пулемет получил станок и тепловизионный прицел «Легат».