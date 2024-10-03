На Украине заявили о формировании оперативно-тактического кризиса для ВСУ

Из-за разрыва линии фронта для Вооруженных сил Украины (ВСУ) возможно формирование оперативно-тактического кризиса. Об этом заявил в своем блоге на Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков.

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«В настоящее время основным направлением удара [российских войск] является Южный Донецк и южный фланг купянского направления, которые разорвали связанность всего фронта ВСУ», — заявил экс-полковник.

Он добавил, что наиболее активно Вооруженные силы России наступают на покровском и кураховском направлениях.

Ранее о проблемах украинской армии на покровском направлении рассказал боец ВСУ с позывным Алекс. По его словам, для украинских войск сложилась очень тяжелая ситуация в районе поселка Цукурино.